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Fulham 0 - 2 Manchester City (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

Milli aranın ardından Premier Lig'de Fulham'ın konuğu olan Manchester City, 2-0'lık zaferle üç puanı hanesine yazdırdı ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça yükseltti.

Fulham 0 - 2 Manchester City (Premier Lig)

İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında Manchester City, deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geldi.

Haftaya maç eksiğiyle 2. sırada başlayan Manchester City, ligde son sırada yer alan Fulhan karşısında özellikle ilk yarıda ezici bir üstünlük kurdu. Toplamda 18 şut çektiği ilk yarıda 2 gol bulmayı başaran City, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bernardo Silva ve 27. dakikada Sergio Agüero kaydetti.

Bu sonuçla puanını 76'ya yükselten Manchester City, Liverpool'dan liderlik koltuğunu geri aldı. Fulham ise 17 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City fulham Premier Lig

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