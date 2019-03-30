Fulham 0 - 2 Manchester City (Premier Lig)

İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında Manchester City, deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geldi.
Haftaya maç eksiğiyle 2. sırada başlayan Manchester City, ligde son sırada yer alan Fulhan karşısında özellikle ilk yarıda ezici bir üstünlük kurdu. Toplamda 18 şut çektiği ilk yarıda 2 gol bulmayı başaran City, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bernardo Silva ve 27. dakikada Sergio Agüero kaydetti.
Bu sonuçla puanını 76'ya yükselten Manchester City, Liverpool'dan liderlik koltuğunu geri aldı. Fulham ise 17 puanda kaldı.
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