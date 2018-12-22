Fulham Beşiktaş'tan Vida'yı transfer edecek

Fulham'ın iki stoper transferi için ayırdığı bütçenin ise 15 milyon Euro olduğu belirtildi.

İngiltere'ye gidiyor

Sezon başında Beşiktaş’ın Fabri’yi alan Fulham’ın bu kez de gözünü Domagoj Vida’ya diktiği iddia edildi...

17 haftada 42 gol yiyen Premier Lig ekibinin devre arasında özellikle defansif anlamda takıma takviyeler yapmak istediği stoper için adı geçen bir numaları ismin Vida olduğu iddia edildi.

Fulham’ın, stoper transferi için 15 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı bu rakama 2 stoper birden almak istediği belirtildi.

West Ham’ın Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini’nin vatandaşı Gary Medel’i transfer edeceğini iddia edilmişti.