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Fulham Beşiktaş'tan Vida'yı transfer edecek

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de defansif anlamda sıkıntılar yaşayan Fulham'ın stoper bölgesine alacağı iki isimden birinin Vida olacağı iddia edildi.

Fulham'ın iki stoper transferi için ayırdığı bütçenin ise 15 milyon Euro olduğu belirtildi.

İngiltere'ye gidiyor

Sezon başında Beşiktaş’ın Fabri’yi alan Fulham’ın bu kez de gözünü Domagoj Vida’ya diktiği iddia edildi...

Sezon başında Beşiktaş’ın Fabri’yi alan Fulham’ın bu kez de gözünü Domagoj Vida’ya diktiği iddia edildi...

17 haftada 42 gol yiyen Premier Lig ekibinin devre arasında özellikle defansif anlamda takıma takviyeler yapmak istediği stoper için adı geçen bir numaları ismin Vida olduğu iddia edildi.

17 haftada 42 gol yiyen Premier Lig ekibinin devre arasında özellikle defansif anlamda takıma takviyeler yapmak istediği stoper için adı geçen bir numaları ismin Vida olduğu iddia edildi.

Fulham’ın, stoper transferi için 15 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı bu rakama 2 stoper birden almak istediği belirtildi.

Fulham’ın, stoper transferi için 15 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı bu rakama 2 stoper birden almak istediği belirtildi.

West Ham’ın Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini’nin vatandaşı Gary Medel’i transfer edeceğini iddia edilmişti.

West Ham’ın Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini’nin vatandaşı Gary Medel’i transfer edeceğini iddia edilmişti.

Bu konuyla ilgili bir açıklama yapan İngiliz ekibinin teknik direktörü, ''Dedikodular hakkında konuşmayacağım. Sahip olduğumuz kadroyla mutluyuz. Ama bu sezon daha fazla oynamayacak oyuncuların yerine yenilerini almamız gerektiğini de biliyoruz'' sözlerini kullandı.

Bu konuyla ilgili bir açıklama yapan İngiliz ekibinin teknik direktörü, ''Dedikodular hakkında konuşmayacağım. Sahip olduğumuz kadroyla mutluyuz. Ama bu sezon daha fazla oynamayacak oyuncuların yerine yenilerini almamız gerektiğini de biliyoruz'' sözlerini kullandı.
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vida Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fulham İngiltere Premier Lig

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