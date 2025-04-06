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Fulham, İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'u 14 dakikada attığı 3 golle yendi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.04.2025 19:07
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İngiltere Premier Lig'de Fulham, lider Liverpool'u 14 dakikada attığı 3 golle mağlup etti.

Fulham, İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'u 14 dakikada attığı 3 golle yendi

Premier Lig'in 31. haftasında Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk olan Liverpool, Alexis Mac Allister'ın 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Ev sahibi ekip, Ryan Sessegnon'un 23, Alex Iwobi'nin 32 ve Rodrigo Muniz'in 37. dakikada attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Fulham karşısında Liverpool, Luis Diaz'ın 72. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirse de eşitliği yakalayamadı.

Sahadan 3-2 yenik ayrılan Liverpool, 73 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Fulham ise puanını 48'e yükseltti.

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Liverpool
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