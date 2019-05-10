Fulham Scott Parker'la yola devam edecek

Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında görevine son verilen Claudio Ranieri'nin ardından geçici olarak takımı çalıştırmaya başlayan 38 yaşındaki İngiliz teknik adam ile 2 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Futbolculuğu döneminde Fulham'ın kaptanlığını da yapan Parker, teknik direktör olarak görev aldığı 9 maçta 3 galibiyete imza atmasına rağmen takımını ligde tutmayı başaramamıştı.
Gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Fulham, Premier Lig'in son haftası öncesi 26 puanla 19. sırada yer alıyor.
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