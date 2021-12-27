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Fulya Öztürk'ün programında boşanma kavgası! Eşinden kaçıp başka kişiden çocuk yapan kadın olay çıkardı

27.12.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de hafta içi her gün yayınlanan Fulya Öztürk sunuculuğundaki 'Fulya ile Umudun Olsun' programında ilginç bir olay yaşandı. Eşinden kaçarak başka kişiden çocuk sahibi olan kadın, boşanmak için Fulya Öztürk'ten yardım istedi. Kocasının sözleri karşısında sinirlenen kadın, canlı yayında olay çıkardı. Kadına tepki gösteren Fulya Öztürk ise "Başkasına gidip çocuk yapması kabul edilir bir şey değil, ahlaki bir şey de değil" dedi.

Fulya Öztürk'ün programında boşanma kavgası! Eşinden kaçıp başka kişiden çocuk yapan kadın olay çıkardı

Fulya Öztürk'ün programına konu olan olayda, Yusuf ile resmi nikahla evli olan Fatma, evden kaçarak Erdoğan isimli kişiyle yaşamaya başladı. Bu birliktelikten bir çocuk sahibi olan Fatma, asıl eşi Yusuf'tan boşanmak için Fulya Öztürk'ten yardım istedi.

"AŞKLARINA İNANMIYORUM, BOŞANMAYACAĞIM"

Stüdyoda eşi Fatma'dan boşanmayacağını söyleyen Yusuf ise büyük bir krize neden oldu. Yusuf'un, Erdoğan ve Fatma'nın aşkına inanmadığını söylemesiyle Erdoğan isimli kişiden sert tepki geldi. Öfkelenen Erdoğan, "Ben sevmesem çocuk yapar mıyım, biz yuva yaptık çocuk oyuncağı mı bu?" dedi.

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"AHLAKİ BİR ŞEY DEĞİL"

Şaşkınlığa düşüren olay hakkında konuşan Fulya Öztürk ise " Sen Fatma'yla resmi nikahla evlisin ve siz boşanmadan Erdoğan'a gidip çocuk yapması kabul edilir bir şey değil, ahlaki bir şey de değil haklısın Yusuf. Ama bu kadın bas bas bağırıyor, ben seni sevmiyorum diye." demesinin üzerine Yusuf'tan "Korktuğu için öyle diyor." iddiası geldi.

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STÜDYO KARIŞTI

Bu sözler sonucunda sinirlerine hakim olamayan Fatma, Yusuf'un üzerine yürüyerek, "Sen her şeyi yaparsın ama Erdoğan yapmaz." şeklinde konuştu. Giderek büyüyen olay karşısında Fulya Öztürk ise "Seni nasıl ikna edebilirler Yusuf? El kadar bebekleri olmuş, yeni doğum yapmış biz evleneceğiz, seviyoruz Yusuf'un benden boşanması lazım diyor." dedi.

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Kararından dönmemekte ısrarını sürdüren Yusuf'un son sözü ise "Annesinin babasının yanına gidecek, öyle boşanırım. Yoksa boşanmıyorum." oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fulya Öztürk
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