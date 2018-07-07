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Furkan Korkmaz, 40 sayı atarak tarihe geçti

NBA HABERLERİ  | 07.07.2018 11:48 | Son Güncelleme

NBA Yaz Ligi mücadelesinde Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz, Boston Celtics potasına 40 sayı gönderdi.

Furkan Korkmaz, 40 sayı atarak tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, takımının Boston Celtics ile oynadığı hazırlık maçında 40 sayı atarak tarihe geçti.

Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics'e 95-89 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan milli basketbolcu, 8'i üç sayılık olmak üzere 40 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmalık performansıyla göz doldurdu.

Milli basketbolcu, bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan beşinci oyuncu olmayı başardı.

Cedi'den "double-double"
Cleveland Cavaliers'ın Washington Wizards'ı 72-59 mağlup ettiği karşılaşmaya ise Cedi Osman'ın performansı damga vurdu.

Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 31 dakika sahada kalan Cedi, 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, ayrıca 4 top çalma, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
boston celtics furkan korkmaz philadelphia 76'ers NBA

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