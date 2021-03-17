Furkan Korkmaz'dan New York Knicks'e 12 sayı

Damian Lillard'ın 50 sayı ve 10 asist ile oynadığı maçta Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans'ı 125-124'lük skorla yendi.

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 22 dakikada 8 sayı, 7 asist ve 3 ribaunt üretirken, Collin Sexton 21, JaVale McGee 16 sayıyla oynadı. Heat'te Jimmy Butler 28 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, Kelly Olynyk 17, Tyler Herro 15 sayı üretti.

Geride götürdüğü maçı son periyotta lehine çeviren 76ers'ta Tobias Harris 30 sayı, Seth Curry 20 sayı ile takımlarının galibiyetine katkıda bulunurken, Dwight Howard 11 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Takımına galibiyeti getiren Lillard, kariyeri boyunca normal sezonlarda 50 sayıyı 12. kez geçmiş oldu ve bu alanda NBA tarihinin yedinci sırasına yerleşti.

LEBRON JAMES'TAN TRİPLE-DOUBLE

NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers kendi sahasında oynadığı maçta Minnesota Timberwolves'u 137-121 mağlup etti. Çekişmeli geçen müsabakanın son periyotunda farkı açan Lakers sahadan galip ayrılmasını bildi. Lakers'ta Lebron James 25 sayı, 12 ribaunt ve 12 asist ile "triple-double" yaptı.

KAYNAK: AA

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