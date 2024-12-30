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Furkan Korkmaz'dan sürpriz imza! Flaş bir karar ile Türkiye'ye geri döndü

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.12.2024 19:43
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NBA macerası sonrası EuroLeague takımlarından Monaco'ya transfer olan Furkan Korkmaz, resmen Bahçeşhir Koleji ile sezon sonuna kadar anlaştı. İşte detaylar...

Furkan Korkmaz'dan sürpriz imza! Flaş bir karar ile Türkiye'ye geri döndü

NBA macerasının ardından EuroLeague ekiplerinden Monaco ile sözleşme imzalayan ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Furkan Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu.

RESMEN AÇIKLADILAR

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Bahçeşehir Koleji, FUrkan Korkmaz ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladığını resmen açıkladı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA’de gururla izlediğimiz Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık.

TALİHSİZLİKLER PEŞİNİ BIRAKMADI

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7 yıllık NBA macerasının ardından Fransa kulübü Monaco'nun yolunu tutan Korkmaz'ın peşini sakatlıklar bırakmadı. Bu seozn formasından uzak kalan milli basketbolcu, yalnızca 3 EuroLeague maçında forma giyebildi.

Anahtar Kelimeler:
NBA Furkan Korkmaz Bahçeşehir Koleji
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