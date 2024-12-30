Furkan Korkmaz'dan sürpriz imza! Flaş bir karar ile Türkiye'ye geri döndü

NBA macerasının ardından EuroLeague ekiplerinden Monaco ile sözleşme imzalayan ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Furkan Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu.
Bahçeşehir Koleji, FUrkan Korkmaz ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladığını resmen açıkladı.
Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklama şu şekilde;
Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA’de gururla izlediğimiz Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık.
🚨 𝐅𝐮𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐫𝐤𝐦𝐚𝐳, 𝐁𝐚𝐡𝐜̧𝐞𝐬̧𝐞𝐡𝐢𝐫 𝐊𝐨𝐥𝐞𝐣𝐢'𝐧𝐝𝐞!— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) December 30, 2024
🤝 Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA’de gururla izlediğimiz Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna… pic.twitter.com/PX4gtZgisc
7 yıllık NBA macerasının ardından Fransa kulübü Monaco'nun yolunu tutan Korkmaz'ın peşini sakatlıklar bırakmadı. Bu seozn formasından uzak kalan milli basketbolcu, yalnızca 3 EuroLeague maçında forma giyebildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum