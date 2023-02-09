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Furkan Korkmaz, depremzedeler için destek kampanyası başlattı! Yıldızlardan destek yağdı...

09.02.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, depremzedelere destek olmak için kolları sıvadı. All-star pivotu Joel Embiid'in imzalı forması, Türkiye'deki depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Furkan Korkmaz, depremzedeler için destek kampanyası başlattı! Yıldızlardan destek yağdı...

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canım ülkemde yaşanan deprem felaketini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum." ifadesini kullandı.

ALL-STAR EMBIID'İN FORMASI AÇIK ARTTIRMADA

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Furkan Korkmaz, takım arkadaşı Embiid'in Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için destek formasının açık arttırmayla satışa çıkarılacağını belirterek, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel'in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. Elde edilecek tüm gelir Ahbap Derneğine bağışlanacaktır." bilgisini verdi.

JAMES HARDEN DA KATILDI

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Furkan Korkmaz daha sonra James Harden'ın da kampanyaya katıldığını şu sözlerle açıkladı;

"James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz."

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