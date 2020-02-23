Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.
Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.
Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 86-115
Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 111-107
Chicago Bulls-Phoenix Suns: 104-112
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 119-98
Utah Jazz-Houston Rockets: 110-120
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-105
(AA)
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