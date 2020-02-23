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Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi

NBA HABERLERİ  | 23.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda Milwaukee Bucks'a 119-98 yenildi.

Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.

Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.

SONUÇLAR:

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 86-115

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 111-107

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 104-112

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 119-98

Utah Jazz-Houston Rockets: 110-120

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-105

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
philadelphia 76'ers furkan korkmaz milwaukee bucks NBA

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