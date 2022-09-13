Furkan Korkmaz: "Maçı hala damarlarımda hissediyorum"

EuroBasket 2022'ye son 16 turunda veda eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda milli basketbolcu Furkan Korkmaz Türkiye'ye istedikleri gibi dönememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ay-yıldızlı ekibin elinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu belirten Furkan, "Deyim yerindeyse dağıldık. Çok üzücüydü. Hala Fransa maçının atmosferini, heyecanını, üzüntüsünü ve sevincini damarlarımda hissediyorum. Ülkeye çok daha mutlu ve gururlu dönebilirdik ama olmadı. Teknik ekibi ve oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Bizi destekleyen insanlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Daha çok turnuva var. Bu maçları unutturmak için çok şansımız olacak. Umarım daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Takımın tecrübelendikçe daha iyi olacağını dile getiren Furkan Korkmaz, "Genç bir ekibiz ama 'Genciz ve biraz daha zamana ihtiyacımız var.' demekten çok sıkıldım. Artık çıkıp oynamamız gereken yaşlardayız. Bu devirde genci veya yaşlısı kalmadı. Tabii ki tecrübe zamanla gelen bir şey. Çok gurur duyulacak ekibimiz var. Herkesi tekrar kutluyorum. Güzel günler yakındır." ifadelerini kullandı.

