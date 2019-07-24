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Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

NBA HABERLERİ  | 24.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

NBA'de Sixers ile sözleşmesi sona eren Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz yeni sezonda da NBA'de boy gösterecek.

Sixers ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Türk oyuncu, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Korkmaz, geçtiğimiz sezon 48 maçta görev alırken, 5.8 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalama performansı sergilelemişti.

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Anahtar Kelimeler:
furkan korkmaz philadelphia 76'ers

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