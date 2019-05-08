SPOR

Furkan Özçal Bursaspor'a haciz getirdi

BURSASPOR HABERLERİ  | 08.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü'ne eski oyuncusu Furkan Özçal, avukatlarını yollayarak haciz getirdi. Kulübün otobüsü de haczedildi.

Furkan Özçal Bursaspor'a haciz getirdi

Spor Toto Süper Lig'de zor günler yaşayan Bursaspor Kulübü'nde haciz şoku yaşandı. 2016/17 sezonunda yeşil beyazlı takıma katılan ancak Süper Lig'de bir dakika dahi forma giyemeyen Bursaspor'un eski oyuncusu Furkan Özçal, alacakları için kulübe avukatlarını yolladı.

Haciz memurları ile Özlüce Tesisleri'ne gelen avukatlar ile kulüp yetkilileri ile görüştü. Furkan Özçal'ın avukatına 50 bin Euro'luk alacağının 25 bin Euro'sunun ödenmesi teklif edildi. Ancak avukatın bunu kabul etmeyip 50 Bin Euro'yu peşin istediği öğrenildi. Daha önce alacağı olan 450 bin Euro'nun ödenmesine rağmen Furkan Özçal'ın uzlaşmaz tavrı ise tepki topladı. Kulüp yetkilileri de haciz işlemini doğrulanırken, yeşil beyazlı kulübün takım otobüsü ve kulüpteki demirbaşlara da (elektronik eşya vb.) haciz geldiği öğrenildi.

Bursaspor Kulübü'nün ise konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyorPaylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Bursaspor'u bekleyen tehlikeBursaspor'u bekleyen tehlike
Bakkal da çare olmadıBakkal da çare olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor furkan özçal

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Salah'tan takım arkadaşlarına gönderme

Salah'tan takım arkadaşlarına gönderme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Son 4 hafta için gerekirse öleceğiz'

'Son 4 hafta için gerekirse öleceğiz'

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bursaspor şanssızlığını kırdı

Bursaspor şanssızlığını kırdı

Bursa'nın yeni hocası resmen açıklandı

Bursa'nın yeni hocası resmen açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Furkan Özçal Bursaspor'a haciz getirdi

Bursaspor'da haciz şoku!

Bursaspor'u bekleyen tehlike

Bursaspor'u bekleyen tehlike

Bursaspor'a Mesut Bakkal da çare olamadı

Bakkal da çare olmadı

Bursaspor, Erzurum'da galibiyet arıyor

Bursaspor, Erzurum'da galibiyet arıyor

Mesut Bakkal takımına güveniyor

Mesut Bakkal takımına güveniyor

Bursasporlu Barış Yardımcı sezonu kapattı

Sakatlık şoku! Sezonu kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.