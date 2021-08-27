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Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

27.08.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından Gaziantep'in orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'in sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Furkan Soyalp'in Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesinde apandisit ameliyatı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon oluşmazken, oyuncumuz olağan iyileşme koşullarıyla taburcu edilmiştir. Furkan Soyalp, 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyecektir. Furkan Soyalp'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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