Futbol akademisi nedir, nasıl çalışır?

Futbol takımlarının başarıya ulaşmasında ana etken kadro güçlendirmesidir. Kadrolarda aranan özellik yetenekli, görev bilincine sahip, takımdaki rolüne uygun, profesyonel ve ahlaklı futbolcuların takımlara kazandırılmasıdır. Takımlar için en değerli öz kaynaklardan birisi futbol akademileridir.

Futbol akademisi nedir?

Futbol akademisi genç ve yetenekli futbolcuların keşfedilip, yetiştirilmesi ve profesyonelliğe hazırlanmasını sağlayan kurumlardır. Futbol akademileri gözlemciler, futbol okulu, antrenörler, antrenman sahaları ve spor salonları gibi temel bir imkan havuzunu ifade eder. Futbol altyapısı bütün ögelerin bir arada kullanıldığı öz kaynaklardır. Tesisleşme ve akademi süreci başlangıçta önemli bir yatırım gerektirebilir. Ancak orta ve uzun vadede maddi kaynaktan öte bir futbol kültürü oluşmasını sağlar. Kulüp kimliğiyle özdeşleşen genç yıldızların hem milli takımlara hem de dünya futboluna kazandırılmasını sağlar.

Ayrıca A takım seviyesine kazandırılan genç oyuncular modern futbolda "oyun alışkanlığı" tanımlamasına sahiptir. Oyun alışkanlığı futbol takımının saha içerisindeki oyun anlayışına yıllar boyunca aşina olmuş oyuncuların yetiştirilmesini sağlamaktadır. Futbol akademileri milli takımlar seviyesinde altyapısal olarak mevcut olsa da futbol akademileri genel olarak kulüp seviyesindedir. Çünkü futbol müsabakaları milli maçlarda seyrektir. Genç futbolcuların kulüplerde deneyim kazanıp uygun yaş grubuna göre milli takımlara da katılımı sağlanır.

Futbol akademisi nasıl çalışır?

Futbol akademisi, öncelikle keşif ve alım süreçlerine (scouting) sahiptir. Yetenek avcıları olarak isimlendirilen görevliler minikler maçları, okul turnuvaları ve yerel ligler gibi genç yaş gruplarına yönelik organizasyonları takip eder. Yetenekli görülen ve A takımın futbol kültürüne uygun bulunan genç yetenekler akademiye davet edilir ve deneme antrenmanlarına katılır. Deneme antrenmanlarında genç futbolcuların tecrübesizliğini ve gelişme aşamasında olduklarını göz önünde bulundurur. Aranılan özellik potansiyel ve gelişime uygunluktur.

Deneme antrenmanları sonucunda takım antrenörleri ve teknik ekip analiz ve değerlendirmelerde bulunur. Fiziksel, teknik, taktik ve mental derecelendirmeler yapılır. Ayrıca ebeveyn izni gereklidir. Gelişmiş futbol akademileri genç futbolculara maddi yardım ve konaklama imkanı da sunabilmektedir. Bütün aşamaların onaylanmasının ardından akademi süreci başlar.

Futbol akademilerinde genç futbolcular nasıl yetiştirilir?

Futbol akademilerinde oyuncular öncelikle yaş gruplarına ayrılır. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerine göre özel ilgi ve alaka verilir. En alt kademe 6-9 yaş (Minikler / Başlangıç) grubudur. Bu dönemde temel amaç futbola sevdirme ve temel futbol becerilerini (top sürme, pas, şut) oyun formatında öğretmektir. Takım olabilme ve futboldan keyif alma özellikleri bu aşamada başlar. Sonrasında 10-13 yaş grubu teknik becerilerin belirli bir standarda oturduğu kademedir. Temel taktik anlayış (pozisyon alma, basit pres) verilmeye başlanır. Takım oyunu ve rol bilinci öğretilir.

Profesyonel eğitimin başlama aşaması 14-17 yaş (Genç Takımlar - U15, U17) yaş grubudur. Genç futbolcuların fiziksel kondisyon, kompleks taktik disiplin, set pozisyonlarına uyumlanması ve öğrenmesi hedeflenir. Futbolu analiz edebilme öğretilir. Oyuncunun belirli bir mevkide uzmanlaşması sağlanır.

Genç takımların A takım öncesi son kademesi 18-21 yaş (A Takıma Hazırlık - U19, U21/Rezerv Takım) grubudur. A takımın bir alt basamağıdır. Oyuncular artık profesyonel lige çok yakındır. Profesyonel sözleşme öncesi kritik bir aşamadır. Deneyim kazanmaları ve gelecekteki rolleri için A takım antrenmanlarına katılır ve A takım antrenörü tarafından izlenirler.