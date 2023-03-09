Futbol dünyası bu haberle çalkanıyor! Sosyal medya hesabından resmen duyurdu: Gol yemem için bir çanta dolar teklifi etti

Arjantin futbolu, bahis skandalı ile çalkalanıyor. Arjantin Prima C'dek(3.Lig) mücadele eden Puerto Nuevo kalecisi Javier Balbuena, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, takım arkadaşlarıyla birlikte bir fotoğrafı paylaşırken, ligin 6. maçındaki Leandro N. Alem karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti kutladı.

Balbueno yaptığı paylaşımın altına ise şaşırtıcı bir not yazdı. Tecrübeli eldiven fotoğrafa Ben konuşan biri değilim, beni tanıyan herkes nasıl olduğumu bilir. Ama bu zaferi dün beni arayıp bahis şikesi teklif eden kişiye adıyorum. En kötüsü, büyük bir Güney Bölgesi takımının teknik direktörüydü."

"BİR ÇANTA DOLUSU DOLAR TEKLİF ETTİ"

"Beni yurt dışına götürmem için bir çanta dolusu dolar teklif etti. Gol yemem için bana dolar teklif etti. Mevcut bir teknik direktörün bahis şikesiyle uğraşması ve bunu oyunculara teklif etmesi inanılmaz.. Dün bana teklif ettiğinizde cevabı saklı tuttum ama size burada cevap vereceğim. Tüm şampiyonlar gibi kusurları olan mütevazi bir takım olacağız, ancak çok sevdiğim ve fazladan bir hayran gibi hissettiğim kulübü inciten hiçbir şeyi asla kabul etmem Puerto Nuevo adını çok yüksekte bırakacağım."

Artık adamlarımı (takım arkadaşlarını) aramamanızı tavsiye ederim çünkü oraya adınızı ve soyadınızı yazarsam. Lanet yerden çıkamazsınız.

İŞTE O PAYLAŞIM...





