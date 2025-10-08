Futbol dünyası sarı ve kırmızı kartın ardından yeni bir kartla tanışıyor; Yeşil Kart... İlk kez U20 Dünya Kupası’nda denendi...

Dünya futbolunda sarı ve kırmızı kartın ardından bir yeni kart daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde U20 Dünya Kupası karşılaşmasında kullanılmaya başlanan Yeşil kart futbolseverlere yeni bir soluk getirdi.

YEŞİL KART GELDİ! KARAR DEĞİŞTİ…

U20 Dünya Kupası’nda İspanya-Fas karşılaşmasında ilk kez denenen bu kart uygulaması, Uruguaylı hakem Gustavo Tejera tarafından uygulandı. Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, maçın son dakikalarında kendileri alehine verilen penaltı kararına itiraz edip yeşil kart hakkını kullandı. Bu itiraz sonrasında hakem tarafından yapılan gerekli inceleme sonrasında verilen penaltı kararı iptal edildi ve İspanya futbolcusuna hakemi kandırmaktan sarı kart gösterildi.

UYGULAMA ALANLARI BELLİ OLDU

Futbol dünyasında henüz pilot uygulama olarak denenen Yeşil kartın kullanım alanları da belli oldu. Yeşil kart; teknik direktör ve takım kaptanlarına olası penaltılar, kırmızı kartlar, geçerli sayılan veya iptal edilen goller ile yanlış oyuncuya gösterilen kartlarda itiraz hakkı sunacak.

COLLINA DESTEKLİYOR

Eski efsane İtalyan hakem Pierluigi Collina tarafından desteklenen bu sistem, şimdiye dek çeşitli gençler turnuvalarında test edilirken, karşılaşmalardan olumlu geri dönüşler ile dönüldü. Henüz kısa vadede olmasa da orta vadede uygulamanın büyü liglerde de kullanılmaya başlanacağı bildirildi.