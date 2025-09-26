Futbol dünyası şokta! Arsenalli eski futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti

Arsenal altyapısından yetişen Billy Vigar, geçtiğimiz hafta sonu Chichester City ile Wingate & Finchley arasında oynanan maçta korkunç bir kaza yaşadı.

Topu oyunda tutmaya çalışırken beton duvara çarpan genç futbolcu, ağır şekilde yaralandı. Karşılaşma hemen durduruldu, sağlık ekipleri kısa sürede sahaya ulaştı.

Kulüp, perşembe akşamı yaptığı açıklamada Vigar’ın ailesinin sözlerine yer verdi. Açıklamaya göre, 21 yaşındaki oyuncu çarpışma sonrası ciddi beyin travması geçirdi ve yapay komaya alındı.

Salı günü iyileşme ihtimalini artırmak için ameliyat edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanmaları nedeniyle perşembe sabahı yaşamını yitirdi.

"SEVDİĞİ SPORU YAPARKEN ARAMIZDAN AYRILDI"

Aile açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Billy, geçen cumartesi ciddi bir beyin hasarı geçirdi. Salı günü ameliyat olsa da yaralanma çok ağırdı ve 25 Eylül sabahı hayatını kaybetti. İlk günden beri gelen destek mesajları, Billy’nin futbol dünyasında ne kadar sevildiğini gösteriyor. Onu sevdiği oyunu oynarken kaybetmiş olmamız ailemizi derinden yıktı."

ARSENAL ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Billy Vigar, Arsenal’in A takımında forma giymese de U18 ve Premier Lig 2 seviyelerinde düzenli olarak görev aldı. 2021-22 U18 Premier League sezonunda dört gol ve iki asist kaydetti.

Futbola 14 yaşında Arsenal altyapısında başlayan Vigar, Temmuz 2022’de kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Geçtiğimiz yaz Chichester City’ye transfer olmuştu.