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  4. Futbol dünyası şokta! Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

Futbol dünyası şokta! Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.07.2024 20:55
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Jürgen Klopp, futbol dünyasını şaşırtan bir karara imza attı ve teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı. Klopp'un bu kararı kısa süre içinde dünya futbolunda yankı uyandırdı.

Futbol dünyası şokta! Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

Son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİM, BENİM İÇİN SONA ERDİ"

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Teknik direktörlüğü bırakması hakkında konuşan Klopp, "Bugün itibarıyla teknik direktörlük kariyerim, benim için sona erdi. Bu kararı, anlık bir hevesle almadım. Genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerinde çalıştım. Belki bu kararımı birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz." ifadelerine yer verdi.

KUPA KOLEKSİYONERİ

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57 yaşında teknik direktörlüğünü noktalayan Klopp'un başarıları:

Yılın Kulüp Teknik Direktörü: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi: 1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 1
Almanya Bundesliga: 2
İngiltere Premier Lig: 1

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Jürgen Klopp
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