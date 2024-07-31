Futbol dünyası şokta! Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

Son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladı.
Teknik direktörlüğü bırakması hakkında konuşan Klopp, "Bugün itibarıyla teknik direktörlük kariyerim, benim için sona erdi. Bu kararı, anlık bir hevesle almadım. Genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerinde çalıştım. Belki bu kararımı birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz." ifadelerine yer verdi.
57 yaşında teknik direktörlüğünü noktalayan Klopp'un başarıları:
Yılın Kulüp Teknik Direktörü: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi: 1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 1
Almanya Bundesliga: 2
İngiltere Premier Lig: 1