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Futbol dünyasını sarsan soygun! Inter, 3 yıl içinde 300 milyon Euro'luk sahte anlaşmalar imzalamış

Son dönemde yaptıkları çıkışla kendinden söz ettiren Inter için ortaya skandal bir iddia atıldı. Inter'in 2016-2019 yılları arasında FFP'yi delmek için 300 Milyon Euro'luk sahte sponsorluklar yaptığı ortaya çıktı. Bu olaya İtalya Futbol Federasyonu'nun da ortak olduğu ve desteklediği ifade edildi. İşte skandalın detayları...

Futbol dünyasını sarsan soygun! Inter, 3 yıl içinde 300 milyon Euro'luk sahte anlaşmalar imzalamış
Emre Şen

Inter, İtalya futbolunun skandalları arasında yer alabilecek bir olayla karşı karşıya geldi. İtalya'da ortaya atılan bir rapora göre, Milano ekibi 2016-2019 yılları arasında Finansal Fair Play'i delmek için yaklaşık 300 milyon Euro'luk sahte sponsorluk anlaşmaları yaptı.

ASYA MERKEZLİ ŞİRKETLER KULLANILDI

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Yer alan raporda, anlaşmalarının neredeyse tamamının Asya merkezli şirketlerle yapıldığı yazıldı. Raporda yer alan maddi gelire rağmen kulübün kasasına bir kuruş bile girmediği ortaya çıktı. Ama kağıt üzerinde gelir gibi gösterilerek FFP kurallarının etrafından dolanıldı.

FEDERASYON INTER'E SES ÇIKARMADI

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Bu skandalı daha da büyük hale getiren olay; İtalya Futbol Federasyonu'nun Inter'e ses çıkarmaması oldu. Inter'in yükselişini destekleyebilmek için hileye göz yuman federasyonun, İtalyan ekibiyle iş birliği yaptığı iddia edildi.

MAFYALAR DA İŞİN İÇİNDE

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Yapılan bu usulsüz anlaşmaların içinde İtalyan mafya gruplarının da olduğu raporun detaylarında yer aldı. İtalya'da gündeme bomba gibi düşen bu haber infial yarattı.

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