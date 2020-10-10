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Futbol: Hazırlık maçı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Trabzonspor: 1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Şahin Berker, Bülent Korkmaz, Erdem Tanış

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, (Dk. Batuhan Ünsal), Gökhan Kardeş (Dk. 52 Mina), Teikeu (Dk. Hasan Hatipoğlu), Cenk Ahmet Alkılıç, (Dk. 60 Murat Uçar) Mücahit Albayrak (Dk. 75 Kaan Kanak), Osman Çelik, Donald (Dk. 60 Petrus Boumal), Sissoko (Dk. 75 İbrahim Akdağ), Hamroun (Dk. 60 Rashad), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 60 Emrah Başsan) Ricardo Gomes (Dk. 60 Sadiku)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Rodrigues (Dk. 67 Kamil Ahmet Çörekçi), Yusuf Sarı (Dk. 46 Diabate), Lewis Baker, Vitor Hugo, Matias Campi (Dk. 46 Ahmet Can Kaplan), Da Silva, Salih Kavrazlı (Dk. 37 Safa Kınalı), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 87 Faruk Can Genç), Pereira, Afobe

Goller: Dk. 18 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 34 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk 54 Bilal Başacıkoğlu (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Rodrigues, Dk. 85 Joao Pereira (Trabzonspor), Dk. 65 Rashad (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

18. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanatta Ricardo Gomes ile gelişen atakta topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın açtığı ortaya kafa vuran Ömer Şişmanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşarak ceza sahası içine kadar giren Hamroun'un verdiği pası karşılayan Ricardo Gomes, plase vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

41. dakikada ceza sahası içinde Hamroun ve Ricardo Gomes ile gelişen atakta topla buluşan Donald düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem Şahin Berker ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

53. dakikada sağ kanatta Joao Pereira'nın ortasına kafa vuran Bilal Başacıkoğlu topu kale direğinin üzerinden auta gönderdi.

54. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Sağ kanattan Safa Kınalı'nın ceza sahası içine attığı topu Mina uzaklaştıramayınca Bilal Başacıkoğlu'nun dokunuşuyla top ağlara gitti: 2-1.

77. dakikada Lewis Baker kullandığı serbest vuruşunda kaleci Batuhan Ünsal topu kornere çeldi.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonsporlu futbolcular, hazırlık maçında başlama düdüğünün ardından 30 saniye hareketsiz kalarak ligdeki hakem kararlarını protesto etti.

Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile tribünde izledi.

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