YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

27.03.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 2 - NasaDoge Menemenspor: 0

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 2-0 yendi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Göztepe, 7. dakikada Makana Baku ve 45. dakikada Adis Jahovic'in golleriyle 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrede her iki ekibin de skoru değiştiremediği müsabakayı Göztepe 2-0 kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Egeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandıEgeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandı
İzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldüİzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldü
127 cumhuriyet altını ve 87,5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı127 cumhuriyet altını ve 87,5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 29 Mart Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
13:21
İkindi
16:52
Akşam
19:38
Yatsı
20:56
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.