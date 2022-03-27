Futbol: Hazırlık maçı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 2-0 yendi.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Göztepe, 7. dakikada Makana Baku ve 45. dakikada Adis Jahovic'in golleriyle 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrede her iki ekibin de skoru değiştiremediği müsabakayı Göztepe 2-0 kazandı.
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