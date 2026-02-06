MAGAZİN

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Taha Özer ve Simge Barankoğlu soruşturma kapsamında gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Sosyal medya fenomenleri Taha Özer ve Simge Barankoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gece yarısı gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun müstehcenlik suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı da tespit edildi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

