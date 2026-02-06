SPOR

Kadıköy’de transfer için son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertliler kadrosundan ayrılan Youssef En-Nesyri ile Jhon Duran'ın yerine Sidiki Cherif'in yanına bir santrafor daha istiyor. Başkan Sadettin Saran son gün dev bir operasyon için dört koldan saldırıyor. Darwin Nunez, Brobbey ve Yuri Alberto için her türlü şansını deniyor. İşte transferlerde son durum...

Burak Kavuncu
Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer operasyonu tamamlanmadı. Sarı-lacivertli takım forvet konusunda geride kalırken, taraftarlardan da tepki çekti. Sarı-kanarya bugün transferin son gününde bombayı patlatarak resmen süreci şova çevirmek istiyor.

VARAN 1: DARWİN NUNEZ

Benzema’nın takıma gelmesinin ardından takımda birinci santraforluğu kaçırdığını düşünen Darwin Nunez, mutsuz durumda. Uruguaylı yıldız bu sebepten dolayı takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Yönetimin, Uruguaylı futbolcuyu kadroya katmak adına hem kulübüyle hem de oyuncunun çevresiyle görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Fenerbahçe taraftarları, özellikle Kante transferinin ardından Núñez haberleriyle sosyal medyada heyecanı artırırken, kulübün önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atması bekleniyor.

VARAN 2: BRİAN BROBBEY

Hollandalı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan sarı-lacivetliler bekleyişini sürdürüyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun 'olur' raporu verdiği oyuncu için yönetim yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan İngiliz ekibi Sunderland ligde Avrupa Kupaları pozisyonuna yakın olduğu için oyuncudan çok da çıkmak istemiyor.

VARAN 3: YURI ALBERTO

ESPN'nin dün gece yarısı yaptğı habere göre; Yuri Alberto için Corinthians'a 18 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Fenerbahçe, 25+5 milyon Euro'luk teklifle kapıyı bir kez daha çalacak. Görüşmeler son saate kadar devam edecek.

Öte yandan Corinthians’ın istediği bonservis 30 Milyon Euro. Bu transferin gerçekleşmesi halinde bonservisin %50’si pay sahibi olan Zenit’e gidecek. Çünkü Rusya-Ukranya savaşı nedeniyle FİFA, o ligdeki oyunculara bir hak tanımıştı. Oyuncu ve ailesi, savaştan çok korktukları için yeniden ülkelerine dönmek istediler. Performansı kötü olduğu için değil, savaş nedeniyle döndüler. Bu satış olursa da transferdeki bonservisin yarısı Corinthians’a yarısı da Zenit’e gidecek.

"SON ANA KADAR TRANSFER!"

Türkiye Kupası'nda Erzurum maçı sonrası konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, "Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mantaliesine sahip, gruba uygun mu diye bakıoruz. Yeni oyuncu dinamikleri değiştirebilir.

Bunun altını yeni transferler ile doldurduk. Her işin kulübü, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmaktır. Bizim için önemli olan bir şey daha var, bir forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman oyuncunun karakterine, mantalitesine bakacağız. Son ana kadar gözümüz açık olacak." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
