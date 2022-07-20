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Futbol: Hazırlık maçı

20.07.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor: 0 - SK Torpedo Kutaisi: 0

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Karadeniz ekibi, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile karşılaştı.

Mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

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Giresunspor futbol hazırlık maçı

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