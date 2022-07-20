Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Karadeniz ekibi, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile karşılaştı.

Mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.



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