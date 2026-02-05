Galatasaray'da transferde hareketli saatler! Yıldız ismi renklerine bağladı, bir isimle vedalaştı

Türkiye Kupası karşılaşmasında İstanbulspor'u mağlup eden Galatasaray, vakit geçirmeden transfer haberlerini peş peşe yayınladı. Uzun süredir transfer görüşmesi yapılan yıldız oyuncunun kulübüyle anlaşmaya varıldı.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Renato Sam-Na Nhaga’nın transferin mutlu sona ulaşıldığı belirtildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:
2025/2026 sezonu: 375.000 euro
2026/2027 sezonu: 750.000 euro
2027/2028 sezonu: 750.000 euro
2028/2029 sezonu: 800.000 euro
2029/2030 sezonu: 850.000 euro
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Nhaga’nın takımının duyurulduğu dakikalarda Galatasaray'dan bir de ayrılık haberi geldi. Yusuf Demir'le yollar ayrıldı.
Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! 🤜🤛 pic.twitter.com/EMaSWh2Xw2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 4, 2026
