Galatasaray'da transferde hareketli saatler! Yıldız ismi renklerine bağladı, bir isimle vedalaştı

Türkiye Kupası karşılaşmasında İstanbulspor'u mağlup eden Galatasaray, vakit geçirmeden transfer haberlerini peş peşe yayınladı. Uzun süredir transfer görüşmesi yapılan yıldız oyuncunun kulübüyle anlaşmaya varıldı.

GALATASARAY YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Renato Sam-Na Nhaga’nın transferin mutlu sona ulaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 euro

2026/2027 sezonu: 750.000 euro

2027/2028 sezonu: 750.000 euro

2028/2029 sezonu: 800.000 euro

2029/2030 sezonu: 850.000 euro

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.



Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 4,5 sezon süreli… pic.twitter.com/5mkDYrLxl7 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 4, 2026

YUSUF DEMİR'LE YOLLAR AYRILDI

Nhaga’nın takımının duyurulduğu dakikalarda Galatasaray'dan bir de ayrılık haberi geldi. Yusuf Demir'le yollar ayrıldı.