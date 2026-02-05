SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da transferde hareketli saatler! Yıldız ismi renklerine bağladı, bir isimle vedalaştı

Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor! Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Diğer yandan sarı-kırmızılı ekipte Yusuf Demir'le yollar ayrıldı.

Galatasaray'da transferde hareketli saatler! Yıldız ismi renklerine bağladı, bir isimle vedalaştı
Mustafa Fidan

Türkiye Kupası karşılaşmasında İstanbulspor'u mağlup eden Galatasaray, vakit geçirmeden transfer haberlerini peş peşe yayınladı. Uzun süredir transfer görüşmesi yapılan yıldız oyuncunun kulübüyle anlaşmaya varıldı.

Galatasaray da transferde hareketli saatler! Yıldız ismi renklerine bağladı, bir isimle vedalaştı 1

GALATASARAY YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Renato Sam-Na Nhaga’nın transferin mutlu sona ulaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 euro
2026/2027 sezonu: 750.000 euro
2027/2028 sezonu: 750.000 euro
2028/2029 sezonu: 800.000 euro
2029/2030 sezonu: 850.000 euro

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray da transferde hareketli saatler! Yıldız ismi renklerine bağladı, bir isimle vedalaştı 2

YUSUF DEMİR'LE YOLLAR AYRILDI

Nhaga’nın takımının duyurulduğu dakikalarda Galatasaray'dan bir de ayrılık haberi geldi. Yusuf Demir'le yollar ayrıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ın yeni transferi imzayı attı! Maliyeti belli olduBeşiktaş'ın yeni transferi imzayı attı! Maliyeti belli oldu
Okan Buruk'tan maç sonu olay açıklama! "Limitleri delenler var"Okan Buruk'tan maç sonu olay açıklama! "Limitleri delenler var"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Kante’den sonra Darwin Nunez bombası! F.Bahçe taraftarı ayakta

Kante’den sonra Darwin Nunez bombası! F.Bahçe taraftarı ayakta

Fenomen isimlere yeni gözaltı!

Fenomen isimlere yeni gözaltı!

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.