Mükremin Gezgin hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında fenomen Mükremin Gezgin Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Gezgin çıkarıldığı mahkemece dün, 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜKREMİN GEZGİN HANGİ KOĞUŞTA?

Mükremin Gezgin'in erkekler koğuşuna konulduğu iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Gazeteci Barış Terkoğlu bu iddiaları Adalet Bakanlığı'na sordu ve şu paylaşımı yaptı:

"Adalet Bakanlığı’na sordum. Aldığım yanıt şu şekilde: 'Tutuklanan şahıs travestiyse eğer genellikle travestilerin olduğu koğuşa, özel durumlarda ise tek kişilik koğuşa alınıyor. Mükremin Gezgin, tek kişilik bölüme konuldu. Erkeklerin koğuşuna konduğu bilgisi doğru değil.' Doğru olan da bu… Dışarıda olduğu gibi cezaevinde de tutuklu ve hükümlüler için öncelik insan onuruna yakışır muamele olmalı. Muhatap ya da suçlama ne olursa olsun aksini düşünmek ülkeyi başka bir yere götürür."