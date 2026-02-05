MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mükremin Gezgin hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin’in cezaevinde hangi koğuşta kaldığı merak konusu oldu. Sosyal medyada gündem olan “erkekler koğuşu” iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Mükremin Gezgin hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında fenomen Mükremin Gezgin Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Gezgin çıkarıldığı mahkemece dün, 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsiyet değiştirmişti! Tutuklanınca hangi koğuşa alındı? Cinsiyet değiştirmişti! Tutuklanınca hangi koğuşa alındı?

MÜKREMİN GEZGİN HANGİ KOĞUŞTA?

Mükremin Gezgin'in erkekler koğuşuna konulduğu iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Gazeteci Barış Terkoğlu bu iddiaları Adalet Bakanlığı'na sordu ve şu paylaşımı yaptı:

Mükremin Gezgin hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı 1

"Adalet Bakanlığı’na sordum. Aldığım yanıt şu şekilde: 'Tutuklanan şahıs travestiyse eğer genellikle travestilerin olduğu koğuşa, özel durumlarda ise tek kişilik koğuşa alınıyor. Mükremin Gezgin, tek kişilik bölüme konuldu. Erkeklerin koğuşuna konduğu bilgisi doğru değil.' Doğru olan da bu… Dışarıda olduğu gibi cezaevinde de tutuklu ve hükümlüler için öncelik insan onuruna yakışır muamele olmalı. Muhatap ya da suçlama ne olursa olsun aksini düşünmek ülkeyi başka bir yere götürür."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein belgeleri sonrası gündem oldu! Tepki yağınca Cüneyt Özdemir patladıEpstein belgeleri sonrası gündem oldu! Tepki yağınca Cüneyt Özdemir patladı
Son bölüm gündemde! Seyirciyi ikiye böldüSon bölüm gündemde! Seyirciyi ikiye böldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.