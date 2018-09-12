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Futbol kulüpleri transfere 5.44 milyar dolar harcadı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

FIFA'nın raporuna göre futbol kulüpleri, 1 Haziran-1 Eylül tarihlerinde transfere 5,44 milyar dolar harcayarak bu alanda yeni bir rekora imza attı.

Futbol kulüpleri transfere 5.44 milyar dolar harcadı

Dünyadaki futbol kulüpleri, 2018 yaz döneminde transfere 5,44 milyar dolar harcayarak rekor kırdı.

FIFA'nın, Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanarak hazırladığı "5 Büyüklerin Transfer Pazarı Analizi"nde, 1 Haziran-1 Eylül 2018 döneminde gerçekleşen transferlere ilişkin bilgi verildi.

Avrupa pazarının en önemli ligleri İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa ile dünya genelinde istatistiklerin yer aldığı analize göre yaz transfer döneminde toplam 8 bin 401 transfer yapıldı. Bunların yüzde 59,1'i sözleşmesi biten oyuncularla, 15,7'si bonservis bedeliyle, yüzde 13,8'i kiralamayla ve 11,4'ü kiralamanın ardından kulüplerine dönen oyuncularla gerçekleşti.

Kulüpler, bu transferler için 5,44 milyar dolar harcayarak yaz transfer dönemi rekorunu kırdı. 5 büyük ülke ise transfere 4,21 milyar dolar harcayarak piyasanın toplam hacminin yüzde 77,5'ini oluşturdu.

Transfere en fazla harcamayı, 1,44 milyar dolarla önceki sezonlarda olduğu gibi İngiliz takımları yaptı. Geçen yaz transfer sezonuna oranla daha fazla harcama yapan ülkeler arasında İtalya (yüzde 74,7) ve İspanya (yüzde 42,2) öne çıkan ülkeler oldu.

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Transfer fifa

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