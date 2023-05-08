SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Futbol maçı değil, savaş alanı! Son dakikada gelen golün ardından tam 7 kırmızı kart çıktı...

Futbol maçı değil, savaş alanı! Son dakikada gelen golün ardından tam 7 kırmızı kart çıktı...

08.05.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen River Plate-Boca Juniors maçında ortalık adeta savaş alanına döndü. 90+3'te Miguel Borja'nın penaltıdan kaydettiği gol ile maçı 1-0 kazanan River Plate'in golü sonrası arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin sahaya girmesiyle bile yatışmayan olayların ardından maçın hakemi tam 7 tane kırmızı kart çıkardı.

Futbol maçı değil, savaş alanı! Son dakikada gelen golün ardından tam 7 kırmızı kart çıktı...

Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Martin Demichelis'in ekibi River Plate ile Jorge Almiron'un yönetimindeki Boca Juniors dev derbide karşı karşıya geldi. Dünyanın en ateşli derbileri arasında gösterilen River Plate-Boca Juniors mücadelesi bu kez yaşanan kavgayla gündeme geldi.

90+3'TE GALİBİYET GELDİ, ORTALIK KARIŞTI...

Screenshot_1

Ev sahibi River Plate, 90+3'te Miguel Borja'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazandı. Atılan gol sonrası iki takımın oyuncuları arasında arbede yaşandı. Büyüyen olayların ardından güvenlik güçleri sahaya girdi.

7 KIRMIZI KART ÇIKTI

Screenshot_2

Yaşanan kavga zor da olsa sona erdi. Yaşanan olayın ardından maçın hakemi toplamda 7 kırmızı kart göstererek olayın büyüklüğünü adeta gözler önüne serdi. Tam 111 dakika süren karşılaşma bu kez mücadele ile değil, yaşanan kavgayla dünya gündemine oturdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız ismin sözleşmesi feshedildiYıldız ismin sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'den tarihi karar!Fenerbahçe'den tarihi karar!
Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!
Anahtar Kelimeler:
kavga Boca Juniors River Plate ligi maçı biler hakemi maçın

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

İrfan Can Eğribayat'tan olay sözler!

İrfan Can Eğribayat'tan olay sözler!

Saha karıştı, Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı!

Saha karıştı, Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı!

Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.