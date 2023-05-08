Futbol maçı değil, savaş alanı! Son dakikada gelen golün ardından tam 7 kırmızı kart çıktı...

Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Martin Demichelis'in ekibi River Plate ile Jorge Almiron'un yönetimindeki Boca Juniors dev derbide karşı karşıya geldi. Dünyanın en ateşli derbileri arasında gösterilen River Plate-Boca Juniors mücadelesi bu kez yaşanan kavgayla gündeme geldi.

90+3'TE GALİBİYET GELDİ, ORTALIK KARIŞTI...

Ev sahibi River Plate, 90+3'te Miguel Borja'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazandı. Atılan gol sonrası iki takımın oyuncuları arasında arbede yaşandı. Büyüyen olayların ardından güvenlik güçleri sahaya girdi.

7 KIRMIZI KART ÇIKTI

Yaşanan kavga zor da olsa sona erdi. Yaşanan olayın ardından maçın hakemi toplamda 7 kırmızı kart göstererek olayın büyüklüğünü adeta gözler önüne serdi. Tam 111 dakika süren karşılaşma bu kez mücadele ile değil, yaşanan kavgayla dünya gündemine oturdu.



