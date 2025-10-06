Futbol menajeri nedir, nasıl olunur?

Futbol, popüler bir spor olmasının yanı sıra devasa bir endüstridir. Futbol endüstrisinin bu denli gelişmesinde yaylım alanı, milyarlarca insana ulaşan reklam gelirleri, ürün satışları, yayın hakları geliri ve uluslararası turizmin sağlanması gibi birçok faktör mevcuttur. Bu sebeple başarıya ulaşmada kadro planlaması yapılırken futbol piyasası yüksek meblağlara ulaşabilen bir pazar inşa eder.

Futbol nihayetinde sahne yeri olarak futbolcu performansı üzerinden gerçekleşir. Futbol piyasasının baş aktörleri de futbolculardır. Kulüplerin kurumsal yapılanmalarında çeşitli departmanlar transfer görüşmeleriyle ilgilenir. Futbolcular açısından transfer ve sözleşme görevlerini yönetmekte alınabilen profesyonel destek futbol menajerleridir.

Futbol menajeri nedir?

Futbol menajeri genel anlamda futbolcuları ve bazı teknik direktörleri temsil eden ve onların profesyonel ve finansal çıkarlarını yöneten, iş ve kariyer gelişimlerinden sorumlu olan lisanslı profesyoneldir. Transfer zamanlarında aktifliği artabileceği gibi sezon içerisinde sözleşme görevinde bulunabilirler. Bu sebeple futbol menajerliği tam zamanlı bir meslektir.

Temsil ettiği futbolcusunun mevcut form durumu ve piyasa değerini futbolcu yararına olabilecek en avantajlı senaryoda değerlendirir. Futbolcuların sezon içerisinde ve sezon sonunda zaman aralıkları oldukça dardır. Sezon içerisinde transfer görüşmelerinde bulunmaları hem vakitsel olarak hem de taraftarlarca hoş karşılanmayabilir.

Futbol menajeri görevleri nelerdir?

Transfer görüşmeleri ve sözleşme görüşmeleri kompleks bir süreçtir. Özellikle yurt dışına transfer olma durumunda değişen hukuksal şartlar ve bürokratik işlemler menajerler tarafından yürütülmektedir. Menajer görevleri geniş bir havuzda değerlendirilir. Futbol menajerleri oyuncuların sözleşme görüşmeleri, kariyer planlamaları, transfer gelişmelerini, sponsorluk anlaşmalarını, marka değerlerini, medya ilişkilerini, mali ve hukuk süreçlerini yönetirler.

Futbolcularını kulüplere önererek transfer piyasasında aktif şekilde yer almalarını sağlarlar. Özellikle genç futbolcular için marka değeri oluşturma adına video kayıtları ile kulüplere sunumlarda bulunulup scouting (keşifçi) departmanlarıyla etkileşime geçerler. Karar yetkisi futbolculara ait olsa da profesyonellikleri dolayısıyla en uygun seçenek menajerin tavsiyesi olabilmektedir.

Futbol menajeri nasıl olunur?

Futbol menajerliği için diploma şartı yoktur. Genel olarak pazarlama ve finans temelli eğitim modelleri yatkınlığa sahiptir. Türkiye'de futbol menajeri olabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) lisans almak zorunludur. TFF'nin açtığı eğitime başvurabilmek için en az lise mezunu olmak, sabıka kaydı bulunmaması zorunludur. TFF süreç ve döneme bağlı olarak şart koşma hakkını saklı tutar.

TFF tarafından menajerlik kursları açılır. Bu kurslarda; sözleşme hukuku, futbol hukuku, temsil kuralları, mali mevzuat gibi konularda menajerler eğitilir. Eğitim sürecinin sonunda yapılan sınavı başarıyla geçenler TFF onaylı menajerlik lisansını elde eder ve resmi listeye kayıt edilir.

TFF futbol menajeri lisansı sahibi kişilerin futbolcuları temsiliyet ve kulüplerle görüşme hakkı başlar. Ancak lisansını başkasına kiralayan/kullandıran, haksız kazanç elde eden veya elden/kayıt dışı maddi alışverişte bulunan kişilerin lisansı iptal edilir ve hukuki süreçlere maruz kalır. Futbol menajerlerinin şeffaflık ve dürüstlük ilkesine bağlı kalmaları gerekir.