Futbol menajerliği nedir, nasıl yapılır?

Futbol, tozluk ve forma gibi armalı ürünlerin dahi milyarlarca dolarlık pazar payına ulaşabildiği devasa bir küresel ekonomiye sahiptir. Dünyadaki en popüler sporlardan birisi olması spor endüstrisinin en büyük paydaşlarından olmasını da sağlar. Futbol endüstrisinin de yoğun alanları arasında transfer pazarı gelir. FIFA tarafından tanınan ve federasyonlara göre takvimsel değişiklik gösterebilen iki transfer dönemi; kulüplerin transfer harcamaları yaptığı zamanlardır. Takımlar transfer dönemlerinde kadrolarını güçlendirmek için transfer görüşmelerinde bulunur. Ancak pazarın ve ekonominin büyüklüğü futbolcuları yoğun bir durumda bırakabilir. Futbol menajerleri de bu konuda futbolcuların yardımına yetişir.

Futbol menajerliği nedir?

Futbol menajeri, futbolcuların transfer görüşmelerini gerçekleştiren resmi temsilcidir. Futbolcuların sezon içerisinde veya sonunda transfer görüşmeleriyle ilgilenmeleri futbola olan odaklarının dağılmasına sebep olabilir. Ayrıca bu görüşmeler mevcut takımların taraftarlarınca hoş karşılanmayabilir. Futbol menajerleri de bu konuda yetki alarak görüşmelerde bulunur.

Futbolcunun mevcut kulübüyle sözleşme ve diğer kulüplerle ise transfer görüşmelerinde bulunulabilir. Buradaki ayrım FIFA tarafından sözleşmesi devam eden oyuncunun (sözleşme bitimine 6 ay kalanlar bosman kuralı sebebiyle bu kuralın dışındadır) veya temsilcisinin bir kulüple görüşmesini yasaklamasıdır.

Mevcut kulübünün görüşmelere izin vermesi gerekir. Futbol menajeri bütün resmi işlemler konusunda da yetkilendirilebilir. Transferde gerekli evrak ve ödeme planlarını düzenleyebilir. Futbolcusunu kulüplere önerebilir ve gelen teklifleri futbolcusuyla paylaşır. Transfer ve sözleşme görüşmelerinde son karar her zaman futbolcuya aittir. Futbol menajerinin tüm işlemleri objektiflik ve dürüstlükle yönetmesi gerekir.

Futbol menajerliği nasıl yapılır?

Futbol menajerliği için menajerliğe yönelik sabit bir diploma sistemi yoktur. Genel eğilim pazarlama ve finans derecesi üzerinedir. Menajerlik bireysel veya bir şirkete bağlı olarak yapılabilir. Menajer şirketleri birim ve departman çeşitliliği bakımından avantajlıdır. Uluslararası temsil oranı kurulmuş olan geniş ağlarla sağlanır. Bireysel menajerler ise çoğunlukla futbolcunun yakınlık hissettiği kişilerce yapılmaktadır.

Menajerlerin bir federasyon altında lisansa sahip olması ve futbolcularını temsil ettiği yerel federasyonlarda işlemsel bir engellerinin olmaması gerekir. Futbol menajerliği yapmanın ana formüllerinden birisi geniş bir iş ağına sahip olmaktır. Bu ağ içerisinde scout ekipleri, kulüpler ve resmi işlem birimleri yer alır.

Futbol menajerleri transfer sürecinde ne görev yapar?

Uluslararası pazarda temsiliyet yapan futbol menajerlerinin seyahat engeli olmamalıdır. Çünkü yüz yüze görüşmeler transfer pazarlıklarında önemli yer oynar. Futbol menajerlik görevleri, gelen teklifleri iletmekle sınırlı değildir. Futbolcusu için en uygun sözleşme ve transferlerini elde etmesi gerekir.

Ayrıca sadece gelen tekliflerden öte oyuncusunu kulüplere önerme ve kulüp bulma görevlerini de üstlenir. Kulüpler haricinde medya, basın ve taraftar ilişkileri, saha dışı organizasyonlara katılım, halkla ilişkiler ve mali tablonun düzenlenmesi de futbol menajeri görev tanımları arasında yer almaktadır.