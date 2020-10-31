Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'inin 8. haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor zirveye yükseldi.

Ligde Beyaz Grup'ta yapılan son 2 karşılaşmada Kocaelispor, Ergene Velimeşespor'u, Afjet Afyonspor da Niğde Anadolu FK'yi 2-1 mağlup etti.

Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

TakımOGBMAYAVP1MANİSA FUTBOL KULÜBÜ871026422222ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR75201349173UŞAKSPOR851216106164SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ742116412145KOCAELİSPOR7421871146ANKARA DEMİRSPOR74121688137HEKİMOĞLU TRABZON73311147128SARIYER6330826129AMED SPORTİF FAALİYETLER8404712-51210AFJET AFYONSPOR7232710-3911ÇORUM FK72141113-2712KAHRAMANMARAŞSPOR5131770613ZONGULDAK KÖMÜRSPOR713336-3614ERGENE VELİMEŞESPOR8134913-4615GÜMÜŞHANESPOR7124814-6516HACETTEPE8125613-7517NİĞDE ANADOLU FK8125416-12518İNEGÖLSPOR7034613-7319ŞANLIURFASPOR7016426-221

- Kırmızı Grup: