Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'inin 8. haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor zirveye yükseldi.
Ligde Beyaz Grup'ta yapılan son 2 karşılaşmada Kocaelispor, Ergene Velimeşespor'u, Afjet Afyonspor da Niğde Anadolu FK'yi 2-1 mağlup etti.
Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Misli.com 2. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup:
TakımOGBMAYAVP1MANİSA FUTBOL KULÜBÜ871026422222ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR75201349173UŞAKSPOR851216106164SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ742116412145KOCAELİSPOR7421871146ANKARA DEMİRSPOR74121688137HEKİMOĞLU TRABZON73311147128SARIYER6330826129AMED SPORTİF FAALİYETLER8404712-51210AFJET AFYONSPOR7232710-3911ÇORUM FK72141113-2712KAHRAMANMARAŞSPOR5131770613ZONGULDAK KÖMÜRSPOR713336-3614ERGENE VELİMEŞESPOR8134913-4615GÜMÜŞHANESPOR7124814-6516HACETTEPE8125613-7517NİĞDE ANADOLU FK8125416-12518İNEGÖLSPOR7034613-7319ŞANLIURFASPOR7016426-221
- Kırmızı Grup:
TakımOGBMAYAVP1EYÜPSPOR86111688192TURGUTLUSPOR8602880183SERİK BELEDİYESPOR84311257154KIRŞEHİR BELEDİYESPOR8422752145SAKARYASPOR83411064136TARSUS İDMAN YURDU833214113127ETİMESGUT BELEDİYESPOR8332743128VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ8332550129KARACABEY BELEDİYESPOR83238801110MAMAK FK8323710-31111KIRKLARELİSPOR82427341012KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR83148531013PENDİKSPOR831411921014ELAZIĞSPOR83141114-31015PAZARSPOR83141217-51016SİVAS BELEDİYESPOR72321394917BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR730468-2918GMG KASTAMONUSPOR8134815-7619BODRUMSPOR8125912-3520KARDEMİR KARABÜKSPOR8017320-171