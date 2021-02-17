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Futbol: Misli.com 3. Lig

17.02.2021 18:59 | Son Güncelleme:
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Ligin 1. Grup'ta 19, 2, 3 ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19 maçları oynanırken, 2, 3 ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Manisaspor-Payasspor: 2-2

Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0

Artvin Hopaspor-Diyarbekirspor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Ofspor: 1-2

Kızılcabölükspor-Antalya Kemerspor: 0-1

- 2. Grup

Fethiyespor-Tekirdağspor: 3-1

Mardin Fosfatspor-Nazilli Belediyespor: 1-0

Yomraspor-Karaman Belediyespor: 1-1

Kahta 02-Darıca Gençlerbirliği: 1-3

İskenderun-Çengelköy Futbol Yatırımları: 1-0

Ceyhanspor-Yozgatspor 1959: 2-1

Belediye Kütahyaspor-Ağrı1970: 2-0

- 3. Grup

Isparta 32-Şile Yıldızspor: 0-0

Yalovaspor-Somaspor: 1-1

Erbaaspor-Altındağspor: 1-0

Elazığ Karakoçan-Karşıyaka: 2-0

Cizrespor-Çarşambaspor: 1-1

Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu: 5-0

Çatalcaspor-Arhavispor: 1-1

- 4. Grup

Bursa Yıldırımspor-Bayrampaşa: 1-0

Düzcespor-Silivrispor: 3-0

1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 2-1

68 Aksaray Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-0

52 Orduspor-Adıyaman 1954: 1-0

Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0

Ligde 2. Grup'taki Halide Edip Adıvarspor-Tokatspor karşılaşması yarın oynanacak.

1. Grup'ta 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor, Çankaya-Fatsa Belediyespor, 3. Grup'ta Gölcükspor-Batman Petrolspor ve 4. Grup'ta Bergama Belediyespor-Modafen ile Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor maçları ise hava şartları nedeniyle ertelendi.

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