Futbol: Misli.com 3. Lig

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19 maçları oynanırken, 2, 3 ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.

52 Orduspor-Adıyaman 1954: 1-0

Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0

Ligde 2. Grup'taki Halide Edip Adıvarspor-Tokatspor karşılaşması yarın oynanacak.

1. Grup'ta 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor, Çankaya-Fatsa Belediyespor, 3. Grup'ta Gölcükspor-Batman Petrolspor ve 4. Grup'ta Bergama Belediyespor-Modafen ile Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor maçları ise hava şartları nedeniyle ertelendi.

