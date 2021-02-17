Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19 maçları oynanırken, 2, 3 ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Manisaspor-Payasspor: 2-2
Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0
Artvin Hopaspor-Diyarbekirspor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Ofspor: 1-2
Kızılcabölükspor-Antalya Kemerspor: 0-1
- 2. Grup
Fethiyespor-Tekirdağspor: 3-1
Mardin Fosfatspor-Nazilli Belediyespor: 1-0
Yomraspor-Karaman Belediyespor: 1-1
Kahta 02-Darıca Gençlerbirliği: 1-3
İskenderun-Çengelköy Futbol Yatırımları: 1-0
Ceyhanspor-Yozgatspor 1959: 2-1
Belediye Kütahyaspor-Ağrı1970: 2-0
- 3. Grup
Isparta 32-Şile Yıldızspor: 0-0
Yalovaspor-Somaspor: 1-1
Erbaaspor-Altındağspor: 1-0
Elazığ Karakoçan-Karşıyaka: 2-0
Cizrespor-Çarşambaspor: 1-1
Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu: 5-0
Çatalcaspor-Arhavispor: 1-1
- 4. Grup
Bursa Yıldırımspor-Bayrampaşa: 1-0
Düzcespor-Silivrispor: 3-0
1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-0
52 Orduspor-Adıyaman 1954: 1-0
Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0
Ligde 2. Grup'taki Halide Edip Adıvarspor-Tokatspor karşılaşması yarın oynanacak.
1. Grup'ta 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor, Çankaya-Fatsa Belediyespor, 3. Grup'ta Gölcükspor-Batman Petrolspor ve 4. Grup'ta Bergama Belediyespor-Modafen ile Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor maçları ise hava şartları nedeniyle ertelendi.