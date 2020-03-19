Futbol oynamayı bıraktı rakibine yumruk attı

Dün Yenişehir stadında oynanan Gümüşhanespor-Başkent Akademispor FK erteleme maçının 18.dakikasında Gümüşhanespor yarı sahasında ikili mücadele sonrasında Başkent Akademisporlu Alper Önal, Gümüşhanesporlu Sancar Yıldırım’a sağ eliyle yumruk attı.
Karşılaşmanın İstanbul bölgesi hakemi Oğuzhan Uğurlu, Alper Önol’a sarı kart gösterince Gümüşhanesporlu futbolcuların yoğun itirazlarına neden oldu. Kalan 72 dakikayı 11 kişi ile oynamaya devam eden Başkent Akademispor karşılamayı 3-0 kazanarak ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti.
Maç sonrası Gümüşhanesporlu taraftarlar, kararın maçın skoruna etki ettiğini belirterek, kümede kalma mücadelesi veren takımlarının kural hatasına kurban olduğunu söyleyerek yaşanan olaya tepki gösterdiler.
(DHA)
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