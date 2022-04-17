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Futbol sahasında kahreden ölüm! Bir anda yere yığıldı...

17.04.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında fenalaşan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'daki Hasan Türker Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Mumcu'nun yere düştüğünü gören hakem, maçı durdurarak sağlık görevlilerini çağırdı.

Önce saha kenarındaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mumcu, daha sonra ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

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Veteran kaleci, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Mumcu'nun kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Kaleci Mumcu'nun fenalaşma anı, maçı çeken Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalesine doğru gönderilen topun auta gitmesinin ardından Mumcu'nun yere düşmesi ve diğer oyuncuların onun yanına gitmesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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