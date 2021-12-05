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Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK: 2 - Kocaelispor: 1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Abdullah Uğur Sarı

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş), Landre, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Sousa), Hakan Barış, Diallo (Dk. 74 Veli Çetin), Kemal Rüzgar (Dk. 46 Okan Eken), Anıl Koç (Dk. 59 Tabekou)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Coelho, Musa Nizam (Dk. 25 Alpay Çelebi), Atilla Turan, Mandjeck, Mehmet Taş (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Pereira (Dk. 38 Tisdell), Yılmaz Özeren, Benhur Keser, Diop (Dk. 60 Dilaver Güçlü)

Goller: Dk. 50 Okan Eken, Dk. 54 Gakpa (Manisa FK), Dk. 78 Tisdell (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 53 Tisdell (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Yiğitali Bayrak (Kocaeslispor)

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor

Manisa Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:38
Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Canan Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
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