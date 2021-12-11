Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 77 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk. 83 Okan Erdoğan), Eslem Öztürk (Dk. 77 Ferhat Yazgan), Ethemi (Dk. 87 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Mikail Okyar, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Stancu), Taşkın İlter (Dk. 60 Gökcan Kaya), Enes Keskin (Dk. 78 Mete Kaan Demir), Timur Temeltaş, Pa Dibba, Umut Bulut (Dk. 87 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 51 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 53 Eslem Öztürk, Dk. 72 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Taşkın İlter, Dk. 60 Yalçın Kılınç (Eyüpspor)

İSTANBUL (AA) - İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi.



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