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Futbol: Spor Toto 1. Lig

24.12.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor: 2 - Kocaelispor: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Roche (Dk. 90+5 Kingsley), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Benasser, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 90+5 Rüştü Hanlı), Ahmethan Köse (Dk. 84 Kadir Keleş), Tetteh (Dk. 77 Bruns)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz (DK. 76 Mevlüt Çelik), Diogo Aleksis Özçakmak, Alpay Çelebi, Atila Turan, Mehmet Taş, Omolo (Dk. 71 Mandjeck), Yiğitali Bayrak (Dk. 46 Kubilay Yavuz), Benhur Keser, Pereira (Dk. 46 Tisdell), Diop (Dk. 85 İsa Nalbant)

Goller: Dk. 20 Roche, Dk. 90+2 Fıratcan Üzüm (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 88 Tisdell (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mehmet Taş, Dk. 48 Semih Karadeniz, Dk. 57 Omolo, Dk. 78 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 55 Celil Yüksel (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Kocaelispor Adana

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