Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi teşhisiyle acilen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber dün gelmişti. 59 yaşındaki Fatih Ürek, Sarıyer’de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış, ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş ve saat 20.30’da hayatını kaybetmiştir. Fatih Ürek’e Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Vefat eden Fatih Ürek'in çok merak edilen vasiyeti ortaya çıktı. 2 yıl önce katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek; kendisine belgesel teklifi geldiğini belirterek vasiyetinin olduğunu söylemişti.

Ünlü sanatçı 'Vasiyetini yazdın mı?' sorusuna; ''Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba'' yanıtını vermişti.