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Futbol: Spor Toto 1. Lig

14.01.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NasaDoge Menemenspor: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Elmas, Emrah Ünal

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Mazlum Demir, Emre Batuhan Adıgüzel, Toni Gomes, Cem Çelik, Ba, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 78 Muhammed Himmet Ertürk), Emir Şenocak (Dk. 73 Abdullah Aydın), Ahmet Sağat (Dk. 90+6 Ahmet Aslan)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Guido Koçer (Dk. 71 Pucko), Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas, Kerim Avcı (Dk. 85 Akabueze), Keny

Goller: Dk. 74 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 84 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ba (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Cem Çelik, Dk. 78 Oğuzhan Çapar (NasaDoge Menemenspor), Dk. 53 Guido Koçer, Dk. 81 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig 21. hafta açılış maçında NasaDoge Menemenspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekipte ilk sarı kartını 88. dakikada, ikinci sarı kartını 90+3. dakikada gören Mahamadou Ba, kırmızı kartla takımın eksik bıraktı.

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