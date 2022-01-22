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Futbol: Spor Toto 1. Lig

22.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2 - NasaDoge Menemenspor: 1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Abdullah Uğur Sarı

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 83 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 71 Del Valle), Onur Ayık (Dk. 83 Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 71 Napoleoni), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 63 Serkan Göksu), Bammou

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Oğuzhan Çapar, Emre Adıgüzel, Cem Çelik (Dk. 86 Barwuah), Ahmet Aslan (Dk. 46 Himmet Ertürk), Gomes (Dk. 46 Gomis), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 76 Emir Şenocak), Abdullah Aydın (Dk. 76 Emre Özer), Ahmet Sağat

Goller: Dk. 24 Camara, Dk. 53 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 69 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 55 Mrsic, Dk. 87 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 81 Oğuzhan Çapar (NasaDoge Menemenspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, NasaDoge Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

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