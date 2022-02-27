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Futbol: Spor Toto 1. Lig

27.02.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor: 1 - Kocaelispor: 1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Muammer Sarıkaya), Ologo, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Ethemi), Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 67 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 83 Rroca), Topalli, İbrahim Yılmaz

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Mazlum Demir, Berkay Dabanlı (Dk. 46 Musa Nizam), Kerem Can Akyüz, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 46 Kolovos), Mehmet Taş, Omolo (Dk. 89 Alpay Çelebi), Pereira, Benhur Keser (Dk. 80 Rasheed), Gueye (Dk. 68 Ndlovu)

Goller: Dk. 56 Gueye (Kocaelispor), 90+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Melih Kabasakal, Dk. 60 Topalli (İstanbulspor), Dk. 32 Omolo, Dk. 77 Pereira (Kocaelispor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

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İstanbulspor Kocaelispor

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