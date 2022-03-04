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Futbol: Spor Toto 1. Lig

04.03.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

Stat: Kocaeli

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Oğuz Terzi, Murat Şener

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Berkay Tolga Dabanlı (Dk. 54 Diop), Mehmet Taş, Mandjeck, Kolovos (Dk. 61 Ndlovu), Babacar (Dk.73 Rasheed), Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 73 İlyas Kubilay Yavuz), Mazlum Demir, Kerem Can Akyüz, Benhur Keser

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Hamza Gür (Dk. 78 Ziya Alkurt), Ali Yavuz Kol (Dk.46 Vusal Iskandarlı), Ogün Bayrak (Dk. 63 Taşkın Çalış), Uzodimma, Adamu (Dk. 78 Uğur Utlu), Fatih Selimhan Solmaz, Olawoyin (Dk. 89 Eze), Ackah

Gol: Dk. 90+1 Rasheed (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Berkay Dabanlı, Dk. 45+1 Semih Karadeniz, Dk. 49 Mazlum Demir, Dk. 77 Ndlovu, Dk. 88 Mandjeck, 90+5 İlyas Kubilay Yavuz (Kocaelispor), Dk. 45+1 Ali Yavuz Kol, Dk. 74 Adamu, Dk. 77 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 90 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü)

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

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Kocaelispor Kocaeli

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