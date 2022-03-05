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Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.03.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor: 2 - NasaDoge Menemenspor: 4

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Hüseyin Öztürk (Dk. 46 Soner Gönül), Tolcay Ciğerci (Dk. 57 Tallo), Cihan Kahraman (Dk. 71 Kayamba), Tomane, Bateau, Yasin Öztekin, Hasan Kılıç, Fofana, Talha Ülvan (Dk. 71 Berk Taşkın), Osman Çelik

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Emre Batuhan Adıgüzel, Seyfettin Anıl Yaşar, Mahamadou Ba, Ahmet Sağat (Dk. 89 Kehinde), Cisse, Abdullah Aydın (Dk. 89 Cem Çelik), Kerem Paykoç, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 74 Gomes), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 90+2 Mahmut Akan), Sinan Akgöl

Goller: Dk. 5 Tomane, Dk. 34 Seyfettin Anıl Yaşar (Kendi kalesine) (Yılport Samsunspor), Dk. 10 Cisse, Dk. 45 (Penaltıdan) ve 82 Ahmet Sağat, Dk. 54 Emre Batuhan Adıgüzel (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Hasan Kılıç, Dk. 80 Kayamba, Dk. 83 Aykut Özer (Yılport Samsunspor), Dk. 73 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında NasaDoge Menemenspor, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yendi.

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