Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 76 Emre Gültekin), Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 86 Atakan Üner), Bammou, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Mrsic), Del Valle (Dk. 67 Napoleoni), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Can Esendemir, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+3 Yusuf Arslan), Kürşad Sürmeli, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 46 Sami Satılmış-Dk. 78 Metehan Yılmaz), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 78 Feyttullah Gürlük)

Gol: Dk. 18 Volkan Fındıklı (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 49 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 83 Napoleoni, Dk. 90 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 Sami Satılmış, Dk. 90+1 Recep Aydın (Altınordu)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bereket Sigorta Ümraniyesporlu futbolcular sahaya "Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz