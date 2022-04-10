Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şengül, Emin Eray Eyisoy

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu, Yasin Pehlivan (Dk. 75 Kouter), Selim Ilgaz (Dk. 46 Diallo), Gakpa (Dk. 90+2 Anıl Koç), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk. 90+2 Arda Çolak), Ozegovic (Dk. 29 Okan Eken)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift (Dk. 78 Bateau), Osman Çelik, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 81 Çinari), Berk Taşkın (Dk. 55 Savicevic), Yasin Öztekin, Tallo (Dk. 46 Cihan Kahraman), Fofana (Dk. 55 Kaymba), Tomane

Goller: Dk. 39 Okan Eken, Dk. 66 Erhan Çelenk (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Berk Taşkın, Dk. 65 Osman Çelik, Dk. 75 Yasin Öztekin, Dk. 79 Soner Gönül (Yılport Samsunspor), Dk. 83 Okan Eken (Manisa FK)

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi.



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