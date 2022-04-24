Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Abdullah Uğur Sarı

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 87 Fatih Selimhan Solmaz), Muharrem Cinan, Taşkın Çalış (Dk. 81 Uğur Utlu), Uzodimma (Dk. 74 Hamza Gür), Adamu (Dk. 87 Erkam Reşmen), Aykut Çeviker, Olawoyin, Eze

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Ömer Şahbaş (Dk. 46 Emre Batuhan Adıgüzel), Toni Gomes (Dk. 69 Kehinde), Jiakponna (Dk. 46 Emre Özer), Cisse, Sabbah (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu, Dk. 86 Sinan Akgöl), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat

Gol: Dk. 30 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 16 Uzodimma, Dk. 75 Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 36 Seyfettin Anıl Yaşar, Dk. 48 Oğuzhan Çapar, Dk. 51 Muhammed Himmet Ertürk (NasaDoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği NasaDoge Menemenspor'u 1-0 yendi.



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