Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Anıl Taşdemir (Dk. 73 Berk Tosun), Kore (Dk. 88 Bedirhan Kolkoparan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 58 Oğuzhan Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Nwankwo), Ambrose (Dk. 73 Hasan Can Bingül), Cumali Bişi

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Allyson (Dk. 64 Lokman Gör), Kerim Avcı (Dk. 73 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 73 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Landel, Caner Cavlun (Dk. 79 Süleyman Luş), Osmajic, Beykan Şimşek (Dk. 80 Levent Ayçiçek)

Goller: Dk. 25 Kerim Avcı, Dk. 29 Keny, Dk. 44 (Penaltıdan), Dk. 46, Dk. 59 Osmajic, (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 33 Anıl Taşdemir (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 36 İbrahim Halil Çolak, Dk. 47 Sedat Dursun, Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 90 Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz