YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.05.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 5

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Anıl Taşdemir (Dk. 73 Berk Tosun), Kore (Dk. 88 Bedirhan Kolkoparan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 58 Oğuzhan Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Nwankwo), Ambrose (Dk. 73 Hasan Can Bingül), Cumali Bişi

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Allyson (Dk. 64 Lokman Gör), Kerim Avcı (Dk. 73 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 73 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Landel, Caner Cavlun (Dk. 79 Süleyman Luş), Osmajic, Beykan Şimşek (Dk. 80 Levent Ayçiçek)

Goller: Dk. 25 Kerim Avcı, Dk. 29 Keny, Dk. 44 (Penaltıdan), Dk. 46, Dk. 59 Osmajic, (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 33 Anıl Taşdemir (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 36 İbrahim Halil Çolak, Dk. 47 Sedat Dursun, Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 90 Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde, toksik tehlikesiMarmara Denizi'nde, toksik tehlikesi
AK Parti'li Çelik, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nde konuştu:AK Parti'li Çelik, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nde konuştu:
Bakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybettiBakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybetti

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazar

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:16
Yatsı
21:47

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Pazar

Balkır Eczanesi
Altieylul
Çimen Eczanesi
Altieylul
Buket Eczanesi
Karesi
Öntan Eczanesi
Karesi
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Kapıdağ Sağlık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.