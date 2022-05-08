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Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.05.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor: 2 - NasaDoge Menemenspor: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Hasan Hüseyin Tetik

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Oğuz Yılmaz, Erdal Akdari (Dk. 84 Muhammet Özkal), Aissati (Dk. 84 Emre Sağlık), Schwechlen, İlhan Depe, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 85 Bünyamin Balat), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 61 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 49 Asım Hamzaçebi)

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 74 Seyfettin Anıl Yaşar), Ahmet Sağat, Cisse, Ömer Şahbaş, Gomes (Dk. 80 Muhammed Himmet Ertürk), Abdullah Aydın (Dk. 80 Oğuzhan Aydoğan), Oğuzhan Çapar, Enes Sağlık, Sinan Akgöl (Dk. 87 Mohamed Sabbah ), Kehinde

Goller: Dk. 7 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 76 Lopes (Altaş Denizlispor), Dk. 23 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Mayi (yedek kulübesinde) (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Djedje, Dk. 82 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+8 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+8 Aissati (Altaş Denizlispor), Dk. 41 Oğuzhan Çapar, 45+3 Gomes, Dk. 82 Kehinde, Dk. 90+8 Cisse (NasaDoge Menemenspor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği NasaDoge Menemenspor'u 2-1 yendi.​​​​​​​

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