Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Orkun Aktaş

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Kerim Avcı (Dk. 46 Abdullah Balıkçı), Keny (Dk. 87 Adeede), Okan Alkan (Dk. 90 Cüneyt Köz), Mehmet Özcan, Landel, Caner Cavlan (Dk. 46 Süleyman Luş), Osmajic, Beykan Şimşek (Dk. 61 Levent Ayçiçek)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Namık Alaskarov (Dk. 63 Bifouma), Hasan Ayaroğlu (Dk. 82 Vefa Temel), Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 77 İsmail Yüksek), Pedro, Uğur Kaan Yıldız, Enver Cenk Şahin (Dk. 63 Kubilay Sönmez), Bruno (Dk. 77 Acolatse)

Goller: Dk. 4 Kerim Avcı, Dk. 6 Keny, Dk. 56 Osmajic, Dk.79 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 41 Burak Altıparmak, Dk. 42 Bruno (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Okan Alkan, Dk. 61 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 84 Mehmet Erdem Uğurlu (Bursaspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti.

Bursaspor'un bu sonuçla sezonun bitimine bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.



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